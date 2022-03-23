Основателю ФБК Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) накануне огласили еще один приговор. За мошенничество и оскорбление суда его отправили на 9 лет строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Адвокатов же Алексея задержали перед входом в колонию после приговора за интервью, которое они давали прессе, сообщает ТАСС.

Юристы Ольга Михайлова и Вадим Кобзев на въезде в исправительную колонию во время интервью перегородили проезжую часть для спецтранспорта. Перед задержанием они сообщили, что планируют обжаловать приговор.