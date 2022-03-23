Убийство во избежание платы за аренду и пожар из-за непотушенной сигареты: Главное на 23 марта

За день случилось немало необычного: медсестра, ранившая ножом родного брата, маленькие дети, получившие ожоги кипятком, а также квартирант, убивший хозяйку жилья. Обо всем подробнее – в вечернем дайджесте.

В Кремле рассказали, в каком случае РФ все-таки использует ядерное оружие

Решением президента Путина силы стратегического сдерживания, в которые входит и ядерное оружие, приведены в режим особой готовности с 28 февраля 2022 года (Подробности).

Лишь бы за аренду не платить: Квартирант зарезал хозяйку жилья

Парень намеревался съехать из квартиры, не заплатив за аренду. Однако хозяйка жилья успела его застать (Подробности).

В Татарстане медсестра напала с ножом на брата, а потом сама оказала ему медицинскую помощь

Сделать это самостоятельно ей помог большой стаж работы - более 23 лет (Подробности).

Не потушил окурок: В Челнах от огня лопнули окна в квартире местного жителя

Экипаж пожарных тушил возгорание в поселке ЗЯБ. Огонь уничтожил старые вещи хозяина жилья (Подробности).

В Татарстане двое детей попали в реанимацию ДРКБ с тяжелыми ожогами кипятком

Известно, что одному малышу - 1 год и 3 месяца, второму - 2 года. Оба получили тяжелые ожоги в 40% и 35% площади тела (Подробности).