Двое молодых жителей Москвы устроили драку из-за спора о технологии, которую применили строители пирамид в Древнем Египте.

Трое друзей выпивали в квартире. Во время застолья решили обсудить историю и вспомнить, из чего делали блоки для древнеегипетских пирамил.

Один заявил, что египтяне использовали песок, второй доказывал, что без бетона не обошлось.

Третий в спор решил не вмешиваться. Двое его друзей покинули квартиру, вышли на улицу, где продолжили выяснять, из чего же строились пирамиды.

Свою правоту каждый начал отстаивать на кулаках.

Остановить драку помогли прибывшие полицейские. Серьезных травм никто из москвичей не получил. Однако на спорщиков о Древнем Египте составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.