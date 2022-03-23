В Новосибирской области 11-летний ученик четвертого класса покончил с собой в гараже. Тело ребенка обнаружили родственники.

Сообщается, что мальчик не оставил никакой записки, а потому следователям придется тщательно изучить обстоятельства его гибели.

Как сообщает "КП", у мальчика не было проблем с школе, в отношениях с ровесниками. Но вот с родителями, говорят соседи и учителя, конфликты у мальчика случались. Школьник воспитывался в полной семье. Но матери у него не было, его растила мачеха.

В последнее время родные начали практиковать такой метод наказания, как лишение ребенка мобильного телефона, если он вел себя плохо или получал плохие оценки.