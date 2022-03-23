В изоляторе временного содержания в Кировграде нашли мертвым арестанта, которому дали до этого 10 суток за то, что он пьяным пришел в суд.

Сообщается, что житель Верхнего Тагила свел счеты с жизнью в камере изолятора. Приехавшие медики скорой констатировали смерть человека. В камере он находился один.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции информацию подтвердили и заявили, что проводится проверка обстоятельств смерти человека.

Ранее погибший проходил фигурантом дела об истязаниях. Его обвиняли в том, что он издевался над матерью.

Дело рассматривали в суде, куда мужчина явился пьяным в стельку. За это на него составили административный протокол и отправили на 10 суток в ИВС протрезветь и одуматься.