На Украине при участии в спецоперации погиб 22-летний уроженец Чистополя Сергей Тимофеенко, сообщает "Ъ" со ссылкой на отца солдата.

Отец погибшего парня Игорь Тимофеенко написал о трагедии сам, в социальных сетях.

"Сын мой, ты останешься героем в наших сердцах. Вечная тебе память. До сих пор не верится, что тебя с нами нет, все жду твоего звонка со словами: "Папа, я живой, скоро вернусь домой". Помним.... Любим... Скорбим", – написал в отец.

Подробности гибели татарстанца не уточняются.

По разным оценкам, за месяц военной операции Татарстан потерял как минимум от 13 до 18 человек, которые погибли при исполнении служебного долга.