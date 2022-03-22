В Татарстане молодой водитель Porsche Cayenne S, дважды пойманный пьяным, отделался условкой

В Набережных Челнах вынесли приговор представителю "золотой молодежи", и решение суда возмутило татарстанцев. 32-летний водитель Porsche Cayenne S дважды попадался на пьяном вождении и является злостным нарушителем ПДД.

После второго раза на него завели уголовное дело, однако суд дал водителю условный срок.

Татарстанцы предполагают, что за водителем стоят влиятельные знакомые или родственники и выражают уверенность, что этот водитель снова сядет за руль пьяным, это лишь вопрос времени и следствие безнаказанности.