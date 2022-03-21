Актриса из Татарстана и глава фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова подтвердила, что она уехала из России и возвращаться не собирается. Она находится в Латвии, там у нее есть свое жилье. До переезда Чулпан высказалась против военной операции РФ на Украине.

Отъезд Чулпан многие восприняли негативно. На нее обрушился шквал критики. Ее обозвали неблагодарной, и теперь поставили под сомнение ее вклад в культуру и благотворительность. И даже звание Народной артистки России предложили отобрать.