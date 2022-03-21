Популярный российский исполнитель Егор Крид обратился в суд с иском против жителя Казани Олега Лихачева, который является автором песни "Владимир Путин - молодец". Крид хочет взыскать через суд с казанца 340 тысяч рублей в качестве компенсации расходов, которые ушли на юристов и экспертизу.

Творческий спор Лихачева и Егора Крида длится давно. Прошлым летом казанскому автору песни о Путине не понравилось, что Крид наживается на его творении. 24 декабря житель Казани получил отказ в апелляции. Но на этом не остановился.

Крид решил подать встречный иск. Он в нем указал, какую уже сумму затратил на это дело и потребовал обязать Лихачева ее вернуть.