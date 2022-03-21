Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CNN. В нем он заявил, что уже готов к переговорам в Путиным. Но, если они будут неудачными, то возникает реальный риск третьей мировой войны.

"Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну", — сказал он.

Ранее Россия четко дала понять Зеленскому, что Путин будет с ним говорить только тогда, когда между странами будет утвержден текст договора.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что переговоры России и Украины идут непросто, но есть определённая надежда на достижение компромисса, сообщает RT

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Зеленский не согласится подписать мирный договор с Россией, потом ему придётся подписывать акт о капитуляции.