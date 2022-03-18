Сеть "Макдоналдс" объявила о своем уходе из России по причине военной спецоперации РФ на Украине. Но одни быстро уходят и не прощаются, а другие долго прощаются и никак не уйдут. Вот и в Казани "Макдоналдс" решил поработать еще пару недель, сообщает "Снег" со ссылкой на собственный источник.

По официальной версии, это связано с тем, что казанский "Макдак" работает по франшизе и по сути принадлежит российской компании. А продукты туда поставляют местные поставщики.