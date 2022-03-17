Российская компания "Русское поле – Логистик", входящая в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы "В", переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's, следует из данных ведомства.

Заявитель попросил Роспатент разрешить существование бренда для таких услуг, как кафе, закусочные, рестораны, бары, столовые, услуги приготовления и доставки блюд.

На данный момент заявка еще не рассмотрена.

С 14 марта McDonald's ушел из РФ, а те рестораны, которые работали по франшизе, ограничены в ассортименте. 10 марта спикер Государственной думы Володин отметил, что на место McDonald's "уже завтра" придут новые отечественные производители фастфуда.

"Завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани", - сказал тогда Володин.