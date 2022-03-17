Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал свой первый пост в Телеграм и посвятил его русофобии, которой одержим, по его мнению Запад. Дмитрий Анатольевич отметил, что Москва во все времена стремилась наладить отношения с США. Но Штаты и их союзники не хотят, чтобы Россия стала сильной державой.

Ее Штаты постоянно хотят перевоспитать, но у России "достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов", отметил Медведев.

"Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни",— написал Медведев.