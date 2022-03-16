В Татарстане простились еще с одним земляком, геройским погибшим во время спецоперации на Украине. 32-летний Дмитрий Чуманов из Алькеевского района погиб во время боя 4 марта.

Сообщается, что татарстанец был командиром реактивной артиллерийской батареи артдивизиона. Он выводил личный состав из-под обстрела вражеской артиллерии.

Дмитрий Чуманов награжден Орденом Мужества посмертно. Его похоронили на православном погосте села Базарные Матаки. Именно в этом селе он родился в 1989 году. Учился в Казанском высшем артучилище, служил в последние годы в Улан-Удэ.