Введут ли миротворцев НАТО на Украину и в чем американец обвинил Путина: Главное на 16 марта

Политическая ситуация в мире и военная операция на Украине не дает покоя мирным жителям разных стран. Так, один американец обвинил Владимира Путина в своем нарушении ПДД. А в России мужчина, прославившийся строительством бункера на случай ядерной войны, умер, пока рыл тоннель. Информация об этих и других интересных событиях доступна в вечернем дайджесте.

На Украину предложили ввести миротворцев НАТО

Также вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал к скорейшему признанию за Украиной статуса кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре (Подробности).

Американец превысил скорость и обвинил в этом Владимира Путина

Сначала нарушитель пытался убедить шерифа в том, что он только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, что и привело к резкому росту скорости (Подробности).

Мужчина построил бункер на случай ядерной войны и погиб при рытье тоннеля

Ранее мужчина становился героем фильма "Если завтра война", в котором показывалось, как выживальщики в России готовятся в вероятному концу света. Он говорил, что его бункер поможет спастись от любой опасности (Подробности).

Доигрался: Ребенок получил ожоги от взорвавшейся у него в руках игрушки

Мать ребенка заявила, что игрушку с «сюрпризом» раньше не видела. А ее сын признался, что он уже два года играл с ней (Подробности).

В Казани начался суд над членами ОПГ «Перваки»

Верховный суд Татарстана начал проводить предварительное заседание по вновь открытому делу (Подробности).