Wood Mackenzie: ЕС к 2050 году может импортировать более 98% газа

Без новых инвестиций в разработку месторождений Евросоюз к 2050 году будет импортировать более 98% газа. Это следует из доклада консалтинговой компании Wood Mackenzie, о котором сообщил ТАСС. Сейчас ЕС импортирует 85% потребляемого газа, из которых 40% составляет СПГ.

По прогнозу компании, к 2050 году доля СПГ в европейском импорте может вырасти до 63%, причем большая часть будет поступать из США. Причинами такого роста названы отказ от российского трубопроводного газа, снижение поставок из Норвегии и внутренний спрос в Северной Африке.

26 января Совет ЕС окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей.