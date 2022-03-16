В эфире телеканала "Украина 24" сегодня, 16 марта, появилась бегущая строка с призывом президента Владимира Зеленского к украинцам сложить оружие, телеканал сообщил, что его взломали.

"Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж и легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Настало время посмотреть в глаза. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайне мере для меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое", - говорится в бегущей строке, которая появилась в эфире канала.