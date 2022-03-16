17-летний Матвей из Самары нашел на улице и принес в полицию сумку с деньгами, которую потеряли инкассаторы. Мальчик шел домой из техникума, когда заметил инкассаторскую сумку на дороге. Сумка была опечатана пломбой, на ней красовалась записка с суммой - 40 тысяч рублей. Посмотрев на это дело, парень решил, что нужно пропажу вернуть.

Сотрудники полиции выяснили, что сумку действительно потеряли инкассаторы. Ее уже вернули владельцу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ничего героического в своем поступке подросток не видит: "Зачем мне брать чужое? У нас в семье так не принято".

Полицейские наградили совестливого парня наручными наградными часами и почетной грамотой. Последняя особенно понравилась подростку, он отметил, что "его бабушке это точно понравится".