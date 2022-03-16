Врач-терапевт из Казани Виктор Иконников назвал овощ, который при включении в ежедневный рацион, поможет очистить кровь и замедлить в разы процессы старения.

Это - самая обычная свекла. Как сообщает "Царьград", казанский врач настоятельно рекомендует ее есть каждый день.

Прежде всего свёкла содержит ценные витамины и минералы: витамины А, Е и С, калий, кремний, кобальт, марганец, хром, медь, молибден.

Кроме того, этот овощ способствует омоложению организма, хорошо влияет на состояние кожи. Кости станут крепче, что очень важно для пожилых людей. Свекла очищает кровь от бляшек холестерина, и это будет надежным средством профилактики атеросклероза.

Свеклу Иконников посоветовал есть с чем-то жирным - с маслом или сметаной. Так будет в разы полезнее.