Верховный суд Татарстана начал проводить предварительное заседание по вновь открытому делу ОПГ "Перваки". Повторно на скамью подсудимых попали Сергей Сардаев и Леонид Андреев, а также Фирдинат Юсупов, которого следствие считает лидером банды.

Всех троих оправдали в 2013 году. Но сейчас рядом с ними появился еще один фигурант - Владислав Мухин, экстрадированный в РФ в минувшем году. Он содержится под стражей.

В деле также фигурирует давно убитый Александр Ерусалимский и Валентин Лукоянов, умерший от осложнений коронавируса в 2021 году.