Подписчики арестованного экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова были шокированы тем, что он выложил "сторис" в заблокированный в РФ Instagram. По всем подсчетам, Гафуров должен находиться по пути этапирования из Москвы в Самару, где ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Всех удивило, что арестованный по подозрению к причастности к заказному убийству, совершенному в 90-х годах, может использовать телефон, интернет. Либо это за него делает кто-то другой, но в этом случае возникает резонный вопрос - кто?

Что касается неожиданного сообщения от Гафурова, то он поздравил женщин-ученых с победой в конкурсе.

Гафурова арестовали в декабре прошлого года и сразу доставили в Москву, предъявили обвинение в подстрекательстве к заказному убийству 1999 года.

В феврале арест ректора КФУ был продлен до 25 апреля. Будучи в камере, Гафуров заявлял, что доволен питанием и содержанием, ни на что не жалуется, но хочет, чтобы ему передали почитать исторические романы. Вину он не признает.