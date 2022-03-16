В Севастополе группа националистов набросилась на 70-летнего ветерана ФСБ. Причиной жестокого избиения стала буква Z на автомобиле пенсионера. Ее он поместил на заднее стекло авто в знак поддержки военной спецоперации РФ на Украине.

Нападавшим, сообщается, удалось сбежать. Пожилого севастопольца доставили в больницу с многочисленными тяжелыми травмами и вывихом ноги. Он говорит, что нападавшим было примерно по 30 лет, сейчас составлены ориентировки, агрессоров ищет полиция.

Мужчины напали на пенсионера в тот момент, когда он намеревался погрузить гуманитарный груз, чтобы отвести его в Донбасс. Пока пенсионер покупал продукты и консервы в магазине, автомобиль с символом "операции Z" заметили на парковке двое парней. Они влетели в магазин и начали искать хозяина машины, пенсионер откликнулся, и тут же получил серию ударов.

При избиении парни кричали "Слава Украине" и "Это тебе за нашу родину".