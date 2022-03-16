Ввести на Украину миротворческую миссию НАТО предложил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Также он призвал к скорейшему признанию за Украиной статуса кандидата в члены ЕС по ускоренной процедуре.

Своим мнением Качиньский поделился в ходе брифинга по итогам переговоров президента Украины Зеленского с премьер-министрами Польши, Чехии, Словении, сообщает Polityka.

"Я считаю, что необходима миротворческая миссия НАТО, возможно, какая-то более широкая международная система, но миссия, которая также сможет защищать себя и которая будет действовать в Украине", — сказал Качиньский.

Что касается принятия Украины в ЕС, ранее члены ЕС не пришли к единому мнению в вопросе о предоставлении Украине статуса кандидата.