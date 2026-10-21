КНИТУ примет три научных фестиваля для школьников из Татарстана

С 24 октября по 7 ноября Казанский национальный исследовательский технологический университет станет площадкой для трех научных фестивалей. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Физико-химический прорыв». Организаторы ждут около 1,6 тыс. учеников 7–11-х классов: для них готовят эксперименты, интерактивные лекции и мастер-классы.

Программа объединит практику и знакомство с современными технологиями. Школьные команды смогут проверить себя в кейс-чемпионатах, а на выставках будут представлены разработки научных институтов и промышленных партнеров. Фестивали задуманы как способ показать, где физика и химия работают в реальной жизни.

24 октября стартует «Химбиофест». Участникам расскажут о биохимии, процессах в живых организмах и химии продуктов. Они научатся оценивать чистоту воды, делать йогурты, натуральные напитки и съедобный гидрогель, а также узнают больше о вирусах и бактериях.

31 октября пройдет «Полифест», посвященный полимерам и новым материалам. Школьники попробуют создать ароматические визитки, парфюмерию, изделия из эпоксидной смолы и фармацевтические свечи. Им покажут эксперименты с «полимерной броней» для мыльного пузыря и слаймом, а еще обсудят стандарты качества и экологическую безопасность.

Завершит серию «Спецхимфест» 7 ноября. На нем речь пойдет о прикладной химии и производственных технологиях: участники узнают, как делают огнезащитные краски и очищают сточные воды, попробуют отлить свечи и освоят основы 3D-моделирования. Все встречи пройдут в КНИТУ на Сибирском тракте, 12, корпус Л. Проект «Физико-химический прорыв» инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов; он направлен на развитие естественно-научного образования и подготовку будущих инженеров.