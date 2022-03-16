В Татарстане предложили ввести специальную социальную стипендию для некоторых категорий студентов. Член Молодежного парламента при Госсовете РТ Наиль Вяльшин выступил с инициативой назначать годовую соцстипендию студентам из малоимущих семей, сообщает "ТНВ".
Соответствующее обращение к Президенту РТ уже готово, инициативу полностью поддержал весь Молодежный парламент.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане решили повысить оклады сотрудникам республиканского Минфина, а власти Казани объявили о моратории на проверки предпринимателей.