В Татарстане предложили ввести специальную социальную стипендию для некоторых категорий студентов. Член Молодежного парламента при Госсовете РТ Наиль Вяльшин выступил с инициативой назначать годовую соцстипендию студентам из малоимущих семей, сообщает "ТНВ".

Соответствующее обращение к Президенту РТ уже готово, инициативу полностью поддержал весь Молодежный парламент.