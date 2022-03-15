Представителям бизнеса в Казани дали дополнительные меры поддержки в нелегкие времена: власти ввели мораторий на проверки предпринимателей. Такое решение сегодня было принято мэром столицы Татарстана Ильсуром Метшиным, сообщила пресс-служба мэрии.

Малому и среднему бизнесу при действии моратория не стоит опасаться штрафов за нарушения правил благоустройства, если таковые нарушения, конечно, не опасны для жизни и здоровья горожан. Подобные меры вводили в разгар пандемии, и это помогло сэкономить около 91,4 миллиона рублей.