Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке отряда спецназа "Гром" пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте синтетических наркотиков.

В ноябре прошлого года в лесу в Рыбно-Слободском районе РТ нашли закладку с мефедроном общей массой около 10 килограммов. Вот тогда полицейские и поняли - в районе действует большая группа с большими и амбициозными планами обогащения.

Через несколько месяцев был задержан житель Чебоксар, у которого нашли около 800 граммов наркотика. Он рассказал, что забрал их из тайника, на него указал оператор интернет-магазина.

Следствие выяснило, что к изготовлению могут быть причастны двое казанцев. А лаборатория нашлась в частном доме. Дом был в собственности у одного из подозреваемых.

При обыске нашли 24 килограмма мефедрона, сотни канистр с общей массой наркотиков около 84 килограммов. Также обнаружили лабораторное оборудование и химреактивы, предположительно используемые при производстве запрещенных веществ.

Задержанные рассказали, что работали в магазине, размещенном в теневом сегменте сети Интернет. Они изготавливали и сбывали наркотики на территории Татарстана, Чувашии, Ульяновской области.

В отношении трех подозреваемых возбудили уголовные дела, сообщает "МВД Медиа".