Духовное управление мусульман Татарстана установило даты проведения уразы в 2022 году. Ураза (воздержание от еды, воды, половой жизни в течение светлого времени суток во время мусульманского лунного месяца Рамазан) в этом году пройдет со 2 апреля по 1 мая.

Ураза-байрам состоится 2 мая.

Приняты и другие решения. Так, нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят) в этом году составит 620 000 рублей (по золоту).

Для выплаты фитр-садака (милостыня разговения‎) установлен размер нисаба 58 000 рублей (по серебру), минимальный размер фитра-садака (закят аль-фитр – милостыни разговения) - 150 рублей, а для обладателей нисаба закята - 800 рублей.

Фидия (милостыня, которая платится за дни, в которые верующий по объективным причинам не может держать пост) за каждый пропущенный день поста составляет 300 рублей.

В Духовном управлении мусульман РТ уточнили, что фитр-садака обязательна для каждого мусульманина. Ее раздают нуждающимся. Этот вид садака раздают все мусульмане, кроме бедных. Глава семейства должен внести фитр-садака за всех членов своей семьи и тех, кто находится на его попечении.