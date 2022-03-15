Мощный поток удачи: Глоба назвал три знака Зодиака, которые могут выиграть в лотерею в марте

Советский и российский астролог, публицист Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые окажутся в мощном космическом поле везения во второй половине марта 2022 года. По словам астролога, именно эта троица сможет испытать удачу в лотереях, розыгрышах. Положение Меркурия и Луны будет наиболее благоприятным для того, чтобы попробовать заполнить лотерейный билетик.

Близнецы

Близнецы находятся в состоянии, близком к нервному срыву. Они устали, но с 15 марта поток удачи щедро одарит представителей этого знака. Если они позволят себе немного риска, то непременно смогут получить выигрыш.

Стрелец

Стрельцы обычно не слишком верят в собственную удачливость, а потому в лотереи играют не часто. Но вторая половина марта - отличное время, чтобы понять, что и вам Вселенная может дать сполна добра. Пользуйтесь открывшимся потоком везения, чтобы решить не только финансовые, но и остальные проблемы.

Водолей

Водолею в целом чужда мысль о выигрышах. Он привык все зарабатывать сам, а в чудесные дары свыше Водолей не верит. Но сейчас самое время купить билетик или попросить, чтобы вам его подарили. Проверьте свою удачу в блиц-лотерее, в жилищной лотерее. Удача будет на вашей стороны до самого конца месяца.