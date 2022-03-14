Навстречу к деньгам: Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в конце месяца ждет финансовый взлет

Астролог Павел Глоба огласил три знака Зодиака, которые смогут улучить свое финансовое положение в конце месяца, конкретно – в третьей его декаде.

Овен

У Овнов непростой период – то взлеты, то падения. Однако временные трудности – это не проигрыш. Бонусом для оптимистов станет приятное вознаграждение в конце месяца. Овны смогут раздать долги, купить подарки близким и окупить свои моральные потери.

Рак

В конце месяца Раков ждет невиданная удача – деньги сами будут липнуть к рукам. Должники вернут взятое, начальство предложит повышение с увеличением зарплаты или новую должность. Раков поразит такое развитие событий: если они будут открыты всему новому, то смогут легко поправить финансовое положение. Глоба советует соглашаться на новые предложения.

Лев

Львы в последние 10 дней месяца предстанут перед выбором. Деньги нужны, но взятые обязательства дают о себе знать – нагрузка может оказаться слишком большой. Проявив трудолюбие и решительность, до конца месяца можно будет поправить финансовую обстановку в в кармане и своей семье. Львам не стоит забывать о близких, тогда моральное удовольствие от удачного исхода проблем гарантировано.