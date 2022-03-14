При ДТП с грузовиком скончались водитель и пассажир легковушки

В Новосибирской области насмерть разбились водитель и пассажир легкового автомобиля. В них врезался в грузовик, сообщает МВД региона.

29-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris на трассе К-19Р по неустановленной пока причине не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Man. Грузовик столкнулся еще и с Hyundai Accent.

От полученных при ДТП травм водитель и 48-летняя пассажирка Hyundai Solaris скончались. 57-летняя женщина и 21-летний мужчина, также находившиеся в салоне машины, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, запущена доследственная проверка.