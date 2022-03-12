Врач-онколог, химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал о том, как подавленные эмоции влияют на возникновение раковых опухолей в организме, сообщает "Вечерняя Москва".

"Большинство ученых сходятся в том, что агрессия, сдерживание в себе эмоций могут стать воротами для многих заболеваний, в том числе и для рака. Когда человек испытывает длительный стресс на работе или в общении с близкими, в организме выделяется гормон стресса, который подавляет защитные реакции организма. Ослабленный иммунитет является благоприятной средой, чтобы раковая клетка начала свое деление", — объяснил врач.

В группе риска - люди среднего и пожилого возраста. Они успевают накопить за жизнь такое количество негативных подавленных эмоций, что гормон стресса становится привычным для организма. Начинается рак.

Также рискуют те, чья деятельность связана с эмоциональным переживанием негатива: журналисты, творческие работники, актеры, социальные работники и другие.