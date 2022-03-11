В Московской области скончался один вокалистов популярной в "нулевые" группы "Отпетые мошенники" Том-Хаос Младший (Вячеслав Зинуров). О смерти артиста сообщает StarHit. В официальном аккаунте музыканта появилось черно-белое фото и свеча.

О причинах смерти официальных сообщений нет. Но по информации Baza, он покончил с собой. В СМИ также утверждается, что на 10 марта у артиста было запланировано интервью, но он внезапно перестал выходить на связь.

Бывшие компаньоны Тома Хаоса по группе Сергей Аморалов и Гарик Богомазов пока не комментировали трагедию. Музыкант ушел из группы, которая была создана в 1996 году, в августе 2021 года. Причиной тому были разногласия на почве гонораров.