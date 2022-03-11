В Казани простились с 34-летним Данисом Салахутдиновым. Прапорщик стал пятым погибшим при проведении спецоперации РФ на Украине татарстанцем. Его похоронили на кладбище в Юдино.

Попрощаться с Денисом пришли сотни человек. Не только друзья, родные и сослуживцы захотели проводить его в последний путь. Приходили совершенно незнакомые люди, которые тоже желали отдать дань почтения человеку, отдавшему жизнь при исполнении служебного долга.

О Данисе известно, что погиб он во время обстрела в окрестностях Луганска. Посмертно он награжден Орденом Мужества. Сообщается, что у Даниса Салахутдинова остались жена и двое детей.