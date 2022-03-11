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Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани установили личность рабочего, которого раздавило рухнувшей стеной при демонтаже здания

11.03.2022, 08:00 1372 prokazan.ru
В Казани установили личность погибшего рабочего. На мужчину накануне, 10 марта, рухнула кирпичная стена. Все случилось при демонтаже пятиэтажного здания на улице Марселя Салимжанова в Вахитовском районе столицы Татарстана.
 
По данным старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева, мужчина 1980 года рождения скончался на месте. Сейчас надзорное ведомство выясняет, работал ли человек на разборе здания официально или был трудоустроен без оформления.
 
Известно, что мужчина скончался до приезда медиков и спасателей. Его тело извлекли из-под завалов очевидцы происшествия.
Происшествия Казань
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10:26, 06.03.2022
Мощный хлопок: в результате вспышки в небе над городом Белгород был поврежден жилой дом
09:32, 06.03.2022
Международные платежные системы Visa и Mastercard официально объявили о приостановке работы в России
05:00, 06.03.2022
Врач рассказал, почему после ковида у некоторых появляется черная плесень
01:00, 06.03.2022
Путин назвал тяжелым свое решение о спецоперации на Украине
00:01, 06.03.2022
Мужчину отправили под суд за призыв в соцсетях убивать геев
20:00, 05.03.2022
Путин: воюющие на Донбассе ребята сражаются за нас, наших детей
19:00, 05.03.2022
Судимый таксист похитил девушку, продававшую «Мазду-6», отнял ее машину, вывез в лес и изнасиловал
16:52, 05.03.2022
Олимпийскую чемпионку по баскетболу из США арестовали в РФ за контрабанду наркотиков
15:30, 05.03.2022
Двое полицейских сами попросили дать им взятку, чтобы поднять служебные показатели
15:02, 05.03.2022
Обвинили в госизмене: убит член делегации Украины на переговорах с Россией
14:29, 05.03.2022
Двое подростков умерли от передозировки неизвестным веществом, третий в больнице
12:00, 05.03.2022
Минпромторг объяснил, почему в ряде магазинов ввели ограничения отпуска товаров в одни руки
11:43, 05.03.2022
Нельзя, но если хочется, то можно: в России на фоне санкций захотели легализовать пиратское ПО
10:39, 05.03.2022
Отец на глазах у 10-летней дочери застрелил мать
10:25, 05.03.2022
Юристы сообщили, что работодатели в кризисные времена могут сокращать сотрудникам зарплату
08:30, 05.03.2022
Юноша погиб в драке в день своего рождения
07:45, 05.03.2022
Путин призвал соседей РФ призадуматься о нормализации отношений
01:00, 05.03.2022
В России родителям разрешили не предоставлять медзаключение при оформлении ребенка в детсад
00:01, 05.03.2022
Когда карьера дороже родины: теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Инстаграме
21:00, 04.03.2022
Наказание за фейки об армии страны и итоги переговоров делегаций России и Украины:Главное на 4 марта
15:14, 04.03.2022
Осужденный скончался в больнице после конфликта в колонии
13:55, 04.03.2022
Последняя поездка: подростки убили мужчину в ходе драки в городском автобусе
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
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11-летняя девочка выпала с девятого этажа и выжила
11:28, 04.03.2022
Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки об армии России: как накажут?
09:09, 04.03.2022
Активист заявил, что его пытали током из-за антивоенных постов в соцсетях
07:38, 04.03.2022
Голодная разъяренная свинья напала на человека
07:15, 04.03.2022
Подведены итоги второго раунда переговоров России и Украины
05:00, 04.03.2022
У 18-летнего игрока Авангарда Ивана Мирошниченко нашли агрессивную форму рака
01:00, 04.03.2022
Тело известной исполнительницы шансона двое суток пролежало в квартире
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
19:00, 03.03.2022
Мать российского спортсмена заявила, что ее сына-паралимпийца взяли в заложники в Киеве
15:29, 03.03.2022
Жесточайший: эксперт сказал, сколько может продлиться кризис в РФ, вызванный событиями в Украине
14:43, 03.03.2022
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в России введение военного положения
12:09, 03.03.2022
Слишком громко плакал: разъяренная мать проломила младенцу череп
11:55, 03.03.2022
Пенсионерка вышла гулять с собакой, но на нее с 7-го этажа упало кресло и убило бабушку
08:14, 03.03.2022
Украинские боевики из танка расстреляли несколько семей с детьми: люди хотели эвакуироваться
08:04, 03.03.2022
Фермер убил работника, который пожаловался на маленькую зарплату
07:51, 03.03.2022
Россиянам хотят дать кредитные каникулы до конца сентября 2022 года
07:20, 03.03.2022
В Минобороны подсчитали и впервые сообщили, сколько российских военных погибли на Украине
05:00, 03.03.2022
Врачи назвали симптом рака, который появляется только по ночам
01:00, 03.03.2022
Задержанный мужчина в отделе полиции разбил голову полицейскому монитором
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
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У супермаркета нашли два обгоревших тела
15:14, 02.03.2022
На ногах устоим: в Кремле оценили удар по экономике РФ от санкций
13:34, 02.03.2022
Глава МИД России Лавров рассказал, какой может быть третья мировая война
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Женщина умерла в больнице после изнасилования группой мужчин из шести человек
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Мужчина пытался сжечь заживо бывшую сожительницу и четверых детей
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Капитан ФСБ уволился, стал трансгендером, а теперь его поймала полиция
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Звезду Улиц разбитых фонарей задержали за попытку ограбить банк
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Путин запретил вывозить из РФ больше 10 тысяч долларов наличными
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Байден заявил о закрытии воздушного пространства для любых российских самолетов
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Расплата за фейки об Украине: Роскомнадзор отключил Эхо Москвы и Дождь*
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Дирижера Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском оркестре за его отказ отречься от Путина
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В Кремле ответили, будет ли РФ влиять на выборы на Украине после спецоперации
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Полицейские сняли коллегу, который спасался бегством от совершенно голой женщины
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Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью