В Казани установили личность погибшего рабочего. На мужчину накануне, 10 марта, рухнула кирпичная стена. Все случилось при демонтаже пятиэтажного здания на улице Марселя Салимжанова в Вахитовском районе столицы Татарстана.

По данным старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева, мужчина 1980 года рождения скончался на месте. Сейчас надзорное ведомство выясняет, работал ли человек на разборе здания официально или был трудоустроен без оформления.

Известно, что мужчина скончался до приезда медиков и спасателей. Его тело извлекли из-под завалов очевидцы происшествия.