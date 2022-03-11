Только терпение: экстрасенс Рзаев и астрологи Глоба и Володина рассказали, когда закончится кризис

Вопросом о том, когда закончится кризис в России и во всем мире, когда наступят мир и экономическое благополучие, сегодня озадачены лучшие умы в политике, экономике, социологии. Если бизнесмены настроены пессимистично, то политики - на их фоне оптимисты. Первые говорят о том, что санкционный кризис в РФ затянется на несколько лет, вторые уверены, что через полгода все наладится.

На этот же вопрос попробовали ответить знаменитые предсказатели - участник "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев, астрологи Тамара Глоба и Василиса Володина.

Зираддин Рзаев: "Уже вот-вот"

Участник "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев считает, что курс доллара придет к стабильности примерно через три месяца, рубль укрепит свои позиции. Энергетика рубля не позволит ему, по мнению экстрасенса, упасть ниже некуда.

Но на этом кризис еще не кончится, уверен Зираддин. Он настоятельно советует развивать в стране собственное производство, и оно будет весьма успешным, обреченным на подъем и рост.

Также экстрасенс отметил, что россияне могут не переживать за испорченный отпуск, по его словам, уже летом они смогут выехать на курорты и отдохнуть за пределами РФ.

Тамара Глоба: "Мир такой хрупкий"

Астролог Тамара Глоба уверена, что РФ выйдет из кризиса через 2,5 года. Звезды благоприятствуют успешным мирным переговорам между странами в марте этого года, но уже в мае "хрупкий мир может нарушиться", что затянет кризисную ситуацию.

Летом звезды не благоприятствуют завершению экономических неприятностей, считает астролог, лучше взять паузу. Не стоит переживать, лучше сосредоточьтесь на собственном развитии, самообразовании: больше читайте, смотрите хорошие фильмы, гуляйте, слушайте музыку. Это поможет духовно вырасти.

Василиса Володина: "Стабильно плохо"

По мнению астролога Василисы Володиной, кризис в России продлится минимум до 2025 года. Астральные карты не позволяют делать выводов о существенных позитивных изменениях в экономике до этого времени.

Но Россия в этом не одинока: большинство стран, считает Володина, затронут тяжелые экономические потрясения и неприятности, и в них также процесс выхода из кризиса будет длительным и болезненным.