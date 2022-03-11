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09:44, 14.12.2021
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17:36, 08.12.2021
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Фото: социальные сети

Только терпение: экстрасенс Рзаев и астрологи Глоба и Володина рассказали, когда закончится кризис

11.03.2022, 06:00 2834 prokazan.ru
Вопросом о том, когда закончится кризис в России и во всем мире, когда наступят мир и экономическое благополучие, сегодня озадачены лучшие умы в политике, экономике, социологии. Если бизнесмены настроены пессимистично, то политики - на их фоне оптимисты. Первые говорят о том, что санкционный кризис в РФ затянется на несколько лет, вторые уверены, что через полгода все наладится.
 
На этот же вопрос попробовали ответить знаменитые предсказатели - участник "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев, астрологи Тамара Глоба и Василиса Володина.

Зираддин Рзаев: "Уже вот-вот"

Участник "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев считает, что курс доллара придет к стабильности примерно через три месяца, рубль укрепит свои позиции. Энергетика рубля не позволит ему, по мнению экстрасенса, упасть ниже некуда.
 
Но на этом кризис еще не кончится, уверен Зираддин. Он настоятельно советует развивать в стране собственное производство, и оно будет весьма успешным, обреченным на подъем и рост.
 
Также экстрасенс отметил, что россияне могут не переживать за испорченный отпуск, по его словам, уже летом они смогут выехать на курорты и отдохнуть за пределами РФ.

Тамара Глоба: "Мир такой хрупкий"

Астролог Тамара Глоба уверена, что РФ выйдет из кризиса через 2,5 года. Звезды благоприятствуют успешным мирным переговорам между странами в марте этого года, но уже в мае "хрупкий мир может нарушиться", что затянет кризисную ситуацию.
 
Летом звезды не благоприятствуют завершению экономических неприятностей, считает астролог, лучше взять паузу. Не стоит переживать, лучше сосредоточьтесь на собственном развитии, самообразовании: больше читайте, смотрите хорошие фильмы, гуляйте, слушайте музыку. Это поможет духовно вырасти.

Василиса Володина: "Стабильно плохо"

По мнению астролога Василисы Володиной, кризис в России продлится минимум до 2025 года. Астральные карты не позволяют делать выводов о существенных позитивных изменениях в экономике до этого времени.
 
Но Россия в этом не одинока: большинство стран, считает Володина, затронут тяжелые экономические потрясения и неприятности, и в них также процесс выхода из кризиса будет длительным и болезненным.
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Международные платежные системы Visa и Mastercard официально объявили о приостановке работы в России
05:00, 06.03.2022
Врач рассказал, почему после ковида у некоторых появляется черная плесень
01:00, 06.03.2022
Путин назвал тяжелым свое решение о спецоперации на Украине
00:01, 06.03.2022
Мужчину отправили под суд за призыв в соцсетях убивать геев
20:00, 05.03.2022
Путин: воюющие на Донбассе ребята сражаются за нас, наших детей
19:00, 05.03.2022
Судимый таксист похитил девушку, продававшую «Мазду-6», отнял ее машину, вывез в лес и изнасиловал
16:52, 05.03.2022
Олимпийскую чемпионку по баскетболу из США арестовали в РФ за контрабанду наркотиков
15:30, 05.03.2022
Двое полицейских сами попросили дать им взятку, чтобы поднять служебные показатели
15:02, 05.03.2022
Обвинили в госизмене: убит член делегации Украины на переговорах с Россией
14:29, 05.03.2022
Двое подростков умерли от передозировки неизвестным веществом, третий в больнице
12:00, 05.03.2022
Минпромторг объяснил, почему в ряде магазинов ввели ограничения отпуска товаров в одни руки
11:43, 05.03.2022
Нельзя, но если хочется, то можно: в России на фоне санкций захотели легализовать пиратское ПО
10:39, 05.03.2022
Отец на глазах у 10-летней дочери застрелил мать
10:25, 05.03.2022
Юристы сообщили, что работодатели в кризисные времена могут сокращать сотрудникам зарплату
08:30, 05.03.2022
Юноша погиб в драке в день своего рождения
07:45, 05.03.2022
Путин призвал соседей РФ призадуматься о нормализации отношений
01:00, 05.03.2022
В России родителям разрешили не предоставлять медзаключение при оформлении ребенка в детсад
00:01, 05.03.2022
Когда карьера дороже родины: теннисист Даниил Медведев убрал российский флаг из профиля в Инстаграме
21:00, 04.03.2022
Наказание за фейки об армии страны и итоги переговоров делегаций России и Украины:Главное на 4 марта
15:14, 04.03.2022
Осужденный скончался в больнице после конфликта в колонии
13:55, 04.03.2022
Последняя поездка: подростки убили мужчину в ходе драки в городском автобусе
13:39, 04.03.2022
Семье контрактника из Нижнекамска, погибшего на Украине, выплатят 7,4 млн рублей
12:33, 04.03.2022
11-летняя девочка выпала с девятого этажа и выжила
11:28, 04.03.2022
Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки об армии России: как накажут?
09:09, 04.03.2022
Активист заявил, что его пытали током из-за антивоенных постов в соцсетях
07:38, 04.03.2022
Голодная разъяренная свинья напала на человека
07:15, 04.03.2022
Подведены итоги второго раунда переговоров России и Украины
05:00, 04.03.2022
У 18-летнего игрока Авангарда Ивана Мирошниченко нашли агрессивную форму рака
01:00, 04.03.2022
Тело известной исполнительницы шансона двое суток пролежало в квартире
21:00, 03.03.2022
Татарстанец угрожал женщинам битой, а две семьи на Украине расстреляли из танка: Главное на 3 марта
19:00, 03.03.2022
Мать российского спортсмена заявила, что ее сына-паралимпийца взяли в заложники в Киеве
15:29, 03.03.2022
Жесточайший: эксперт сказал, сколько может продлиться кризис в РФ, вызванный событиями в Украине
14:43, 03.03.2022
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в России введение военного положения
12:09, 03.03.2022
Слишком громко плакал: разъяренная мать проломила младенцу череп
11:55, 03.03.2022
Пенсионерка вышла гулять с собакой, но на нее с 7-го этажа упало кресло и убило бабушку
08:14, 03.03.2022
Украинские боевики из танка расстреляли несколько семей с детьми: люди хотели эвакуироваться
08:04, 03.03.2022
Фермер убил работника, который пожаловался на маленькую зарплату
07:51, 03.03.2022
Россиянам хотят дать кредитные каникулы до конца сентября 2022 года
07:20, 03.03.2022
В Минобороны подсчитали и впервые сообщили, сколько российских военных погибли на Украине
05:00, 03.03.2022
Врачи назвали симптом рака, который появляется только по ночам
01:00, 03.03.2022
Задержанный мужчина в отделе полиции разбил голову полицейскому монитором
21:00, 02.03.2022
Звезда сериала хотел ограбить банк, а дилеры Apple в Татарстане закрываются: Главное на 2 марта
20:00, 02.03.2022
У супермаркета нашли два обгоревших тела
15:14, 02.03.2022
На ногах устоим: в Кремле оценили удар по экономике РФ от санкций
13:34, 02.03.2022
Глава МИД России Лавров рассказал, какой может быть третья мировая война
13:25, 02.03.2022
Женщина умерла в больнице после изнасилования группой мужчин из шести человек
12:42, 02.03.2022
Мужчина пытался сжечь заживо бывшую сожительницу и четверых детей
11:59, 02.03.2022
Капитан ФСБ уволился, стал трансгендером, а теперь его поймала полиция
09:33, 02.03.2022
Звезду Улиц разбитых фонарей задержали за попытку ограбить банк
08:58, 02.03.2022
Путин запретил вывозить из РФ больше 10 тысяч долларов наличными
08:07, 02.03.2022
Байден заявил о закрытии воздушного пространства для любых российских самолетов
07:52, 02.03.2022
Расплата за фейки об Украине: Роскомнадзор отключил Эхо Москвы и Дождь*
05:00, 02.03.2022
Врач Лукьянов рассказал, какие проблемы случаются с детьми, которые ранее перенесли омикрон
01:00, 02.03.2022
11-летней девочке оторвало палец в метро
00:01, 02.03.2022
Дирижера Гергиева отстранили от работы в Мюнхенском оркестре за его отказ отречься от Путина
20:00, 01.03.2022
В Кремле ответили, будет ли РФ влиять на выборы на Украине после спецоперации
15:12, 01.03.2022
Полицейские сняли коллегу, который спасался бегством от совершенно голой женщины
12:57, 01.03.2022
Депутат Госсобрания изнасиловал племянницу своей жены и теперь пойдет в тюрьму
12:20, 01.03.2022
У Казани отобрали чемпионат мира по волейболу
12:04, 01.03.2022
Не иначе - чудо: двое выжили после падения с 17-го этажа
11:45, 01.03.2022
Женщина зарезала мужа за его проигрыш в онлайн-казино
11:32, 01.03.2022
Уличная камера зафиксировала призрака у старого городского кладбища
09:52, 01.03.2022
Пожилой мужчина жестоко убил свою молодую беременную сожительницу
08:31, 01.03.2022
Эксперты оценили вероятность дефолта в России
07:29, 01.03.2022
Зеленский заявил, что переговоры с Россией пока не принесли нужного Украине результата
07:18, 01.03.2022
Путин подписал указ о специальных экономических мерах для борьбы с санкциями
01:00, 01.03.2022
Осудили членов ОПГ, которые под заказ похищали и убивали людей
21:00, 28.02.2022
Евро подскочило до 127 рублей, а Центробанк РФ повысил ключевую ставку: Главное на 28 февраля
12:11, 28.02.2022
Мужчина убил своего отца за его просьбу найти уже наконец работу
12:00, 28.02.2022
Сегодня Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%
11:37, 28.02.2022
12-летняя девочка решила зарядить свой мобильный телефон и погибла
11:00, 28.02.2022
Бродячие псы сворой набросились на женщину и 8-летнюю девочку
10:27, 28.02.2022
Мы вынуждены: Гарик Сукачев перенес свои концерты на Урале и в Казани
09:47, 28.02.2022
Курс евро в РФ уже поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума, не отстает и доллар
09:14, 28.02.2022
Кончились деньги на еду: школьники из России застряли в аэропорту в Париже
09:01, 28.02.2022
Центробанк рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам на фоне санкций
07:25, 28.02.2022
Силовики получили приказ: на Украине начали стрелять на месте мародеров
05:00, 28.02.2022
Путин распорядился перевести российские силы в особый режим боевого дежурства
09:44, 27.02.2022
Официантка украла у вахтовика из Башкирии 108 тысяч рублей
13:27, 26.02.2022
Студента задержали за вывешенный флаг Украины в окне общежития
10:07, 23.02.2022
Задержанный за мошенничество глава адвокатской коллегии покончил с собой
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Полиция накрыла подпольную порностудию
11:08, 19.02.2022
По больнице разгуливал врач с автоматом
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью