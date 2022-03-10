Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отказался верить в любую возможность начала ядерной войны. Дипломат отметил, что тема ядерной войны в свете военной спецоперации РФ на Украине особенно популярна у представителей Запада и членов НАТО.

"Я не хочу в это верить и не верю", — заявил министр.

2 марта сообщалось, что Сергей Лавров переадресовал президенту США Джо Байдену вопрос о возможности ядерной войны.

"Он сказал, что если бы мы не пошли по пути таких санкций, альтернативой могла быть только третья мировая война. Такими категориями мыслит", — резюмировал дипломат, которого цитирует "Лента.ру".