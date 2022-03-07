Конец черной полосе: Павел Глоба назвал знаки зодиака, к которым весной повернется фортуна

Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которым весной 2022 года улыбнется небывалая удача.

Телец

Тельцы, вы сможете сделать буквально все, что задумали и запланировали. У вас легко будут осуществляться все ваши планы и мечты. Ничего не бойтесь и не сомневайтесь. Смело идите к намеченным целям и забудьте о лени и унынии. В эту весну звезды будут на вашей стороне, они окажут вам поддержку. Эту уникальную возможность нужно использовать по максимуму, поэтому не упускайте свой шанс.

Рак

С приходом весны, Раки, вы почувствуете невероятный прилив сил и энергии. В этот момент необходимо вам собраться и начать действовать. Именно этой весной вы сможете справиться, а вселенная поможет, с самыми сложными задачами и преодолеть все препятствия.

Дева

Этот знак зодиака ждет удача! Девы, знайте, вам будет сопутствовать фортуна абсолютно во всех сферах жизни. С особым успехом будут складываться финансовые операции. Начните копить на великие цели.