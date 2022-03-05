Власти России на фоне введенных санкций задумались об отмене уголовной и административной ответственности за использование пиратских программ "из государств, поддержавших санкции", сообщает "Коммерсантъ".

Такая мера описана в документе, который получил название плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Помимо фактической легализации пиратского ПО, документ говорит о возможности использования его без согласия патентообладателя.

В Минцифры РФ говорят, что речь идет не о любом ПО, а только о программах, аналогов которых в РФ нет.

"Мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО", — добавили в ведомстве.

В связи с санкциями об уходе из РФ заявили Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие.