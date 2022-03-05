Российский президент Владимир Путин призвал соседей России призадуматься о нормализации отношений. Он отметил, что у РФ нет недобрых намерений по отношению к соседям.

"У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", - сказал Путин.

Также глава государства указал, что Россия не агрессор, ее действия, если возникают, то возникают только в ответ на недружественные действия кого-либо.

"Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", - сказал президент РФ.