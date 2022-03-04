Ближайшие выходные и начало следующей недели в Татарстане будут холодными совершенно по-зимнему. Вернется морозная погода. Днем будет до 10 градусов мороза, а ночью - до 20 градусов ниже нуля. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр на официальном сайте.

Так, в субботу, 5 марта начнется сильное похолодание: пройдет снег, местами мокрый, вероятен сильный ветер, метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Ночные температуры достигнут 8 градусов мороза, а днем будет будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на дорогах скользко.

6 марта, в воскресенье, пройдет снег, местами будут продолжаться метели с сильным ветром. Днем осадки должны прекратиться, но придут морозы: ночью до минус 12 градусов, днем - до минус 10 градусов.

По прогнозу синоптиков, 7 и 8 марта будет морозно: ночью до 20 градусов ниже нуля, днем - до 10 градусов ниже нуля.