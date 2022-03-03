В Татарстане агрессивный покупатель в одном из алкомаркетов Буинска сильно перепугал двух женщин, которые работают в магазине. Вечером мужчина зашел в торговую точку, он был пьян и начал скандалить с продавцами.

Потом он бил кулаком по двери, и одна из женщин имела неосторожность сделать буйному покупателю замечание. В ответ дебошир сначала убежал, а потом вернулся, но уже с бейсбольной битой в руках.

Он махал битой перед лицом женщин, и одна из продавцов нажала "тревожную" кнопку вызова полиции. Приехавшим сотрудника Росгвардии женщины показали машину, в которой сидел уже начавший успокаиваться покупатель. При попытке задержания он пытался сбежать, но не смог.

Выяснилось, что задержанному 50 лет, он житель Буинска, ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.