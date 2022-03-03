На 81-м году жизни умер бывший министр юстиции Татарстана, один из авторов Конституции республики Альберт Салабаев. На данный момент точная причина его смерти не сообщается.

Президент РТ Рустам Минниханов и госсоветник РТ Минтимер Шаймиев уже выразили свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью выдающегося человека.

Альберт Салабаев является уроженцев Чувашской АССР. Он родился в 1941 году. В 1970 году он окончил Казанский госуниверситет и стал народным судьей в Приволжском суде Казани. Пост министра юстиции занимал с 1087 по 2004 годы.