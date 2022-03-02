С 1 апреля на дорогах Республики Татарстан вводят временное ограничение на движение большегрузов. Продлится запрет до 30 апреля, сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Ограничения напрямую касаются транспортных средств, чья нагрузка превышает 6 тонн на ось. Такое решение вынужденное, оно поможет сохранить состояние дорог в весенний период, когда дорожное покрытие будет переувлажненным.

Ряда большегрузов ограничения не коснутся, в том числе, правила не действуют для грузовиков, перевозящих топливо и машин-мусоровозов.