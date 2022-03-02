Автоконцерн "Форд" объявил, что заканчивает работу в Российской Федерации, закрывается и совместное производство "Соллерс Авто", расположенное в Татарстане. О принятом решении сообщается на сайте компании.

В последние годы "Форд" и без санкций значительно уменьшил объем операций в нашей стране. В основном сотрудничество основывалось на производстве коммерческих фургонов и продажах на рынке РФ через миноритарную долю в совместном предприятии "Соллерс Авто".

Решение о прекращение деятельности в России вступает в силу немедленно. Оно обусловлено позицией автоконцерна по ситуации на Украине.