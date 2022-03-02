Сотрудники полиции Петербурга по "горячим" следам задержали актёра культового сериала "Улицы разбитых фонарей". Андрей Божанов пытался ограбить банк, но покинул место преступления ни с чем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Попытка ограбления выглядела так: мужчина в медицинской маске зашел в банк на Гражданском проспекте, направил пистолет на кассира и потребовал отдать деньги. После этого, ничего не взяв, мужчина сбежал.

41-летнего неработающего сейчас актера задержали через несколько часов. В машине у него нашли травматический пистолет и просроченное разрешение на него.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Андрей Божанов снимался в "Тайнах следствия" и "Улицах разбитых фонарей", "Невский. Тень Архитектора" и "Свои-2".