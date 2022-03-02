Джо Байден, пишет США решили закрыть небо для любых самолетов из России. Об этом заявил президент США, пишет "Лента"

"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", — сказал Байден в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием.

Запрет распространяется на все самолеты, зарегистрированные в РФ, в том числе и чартерные. Ранее из-за проводимой на Украине спецоперации ВС небо для россиян закрыли Канада и европейские страны. В качестве ответа Россия ограничила полеты для 36 стран.