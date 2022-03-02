В Татарстане 58-летний глава агрофирмы "Верхний Услон" стал фигурантом уголовного дела: мужчину подозревают в уклонении от налогов на 190 миллионов рублей. Недостоверная информация о сделках с контрагентами вносилась в декларации на протяжении трех лет - с 2016 по 2019 годы.

Всего, как считают следователи, подозреваемый внес с налоговую документацию ложные данные о фиктивных сделках с 51 контрагентом. В итоге бюджет не получил более 190 миллионов рублей.

Директору агрофирмы грозит до 6 колонии, если его вина будет доказана.