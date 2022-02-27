Белорусский МИД подтвердил, что в Гомель прибыла российская делегация для переговоров с Украиной, сообщает ТАСС . В сообщении говорится, что принимающая сторона подготовила для переговорщиков все необходимое.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", - заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сегодня, 27 февраля.

По данным пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в делегацию для переговоров вошли представители МИД, Минобороны, администрации президента.