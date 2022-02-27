Профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев рассказал о том, чего ждать от наступающей весны, и какова судьба столь раннего тепла, пришедшего в Татарстан. Об этом сообщает ИА "Татар-информ".

Аномальное тепло, несвойственное февралю, по словам специалиста, сохранится на протяжении следующей недели.

"В ближайшую декаду и вплоть до 8 марта среднесуточная температура в Казани будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. Чем это обусловлено? К нам идут южные потоки. Сейчас мы находимся на западной периферии сибирского антициклона. Поэтому у нас солнце и комфортная погода. Осадков на этой неделе практически не будет. Это, по сути, не февральская, а мартовская погода", - пояснил Юрий Переведенцев.

По предварительным прогнозам специалиста, снег в Татарстане может сойти уже во второй декаде марта.

"Весна может быть теплой и ранней. При ранней весне снег может сойти во второй декаде марта. Если синоптическая ситуация сохранится, то весна может быть ранней и "дружной"». Тогда будет бурное половодье, вся вода уйдет в реки", - отметил специалист.